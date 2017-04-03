В Одессу прибыли два корабля ВМС Турции (фоторепортаж)

Сегодня, 3 апреля, в порт Одессы с дружественным визитом прибыли корабли Военно-Морских Сил Турецкой Республики — фрегат TCG «GAZIANTEP» и корвет TCG «HEYBELIADA». Корабли ошвартованы возле одного из причалов морского вокзала Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Согласно программе визита 3 и 4 апреля с 14:00 до 16:00 одесситы и гости города смогут посетить корабли с экскурсиями.

Сегодня же командование отряда и командиры кораблей осуществили протокольные визиты к командованию ВМС ВС Украины и Одесской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что в Одессе с визитом были четыре корабля НАТО.