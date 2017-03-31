В Одессу прибыл ракетный фрегат ВМС Франции

В Одесском порту пришвартовался ракетный фрегат ВМС Франции "Лафайет", передает 112.ua.

Цель визита - обмен опытом между личным составом фрегата ВМС Франции и украинскими моряками в вопросах организации профессиональной подготовки на кораблях.

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Корабль был встречен ракетным катером U153 "Прилуки", а на причале французских моряков ожидал командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко.

Назначением кораблей типа фрегат "Лафайет" является несение патрульной службы, обеспечение безопасности судоходства и участие в урегулировании кризисов за пределами Европы. Длина "Лафайета" - 125 м, экипаж - 164 чел.

С конца января корабль выполняет задания командования в водах восточного Средиземноморья. Сразу после визита в Одессу направится в родной Тулон.

Как сообщал УНИАН, с 17 по 20 марта в Черном море проходили учения Военно-морских сил Украины совместно с группой кораблей НАТО.