Россия отказалась от дистанционного выступления Самойловой на Евровидении

21:12, 23 марта 2017
Общество
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В РФ считают, что дистанционный выступление противоречит содержанию конкурса.

Самойлова не будет выступать дистанционно на Евровидении / vk.com/clubjuliasamoilova

Российская Федерации отклонила предложение Европейского вещательного союза об организации дистанционного выступления на "Евровидении-2017" российской участницы Юлии Самойловой, которой СБУ запретила въезд в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Первого канала, сообщает Meduza.

В РФ считают такое предложение организаторов таким, что противоречит содержанию конкурса.

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"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому содержанию мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в прямом эфире на сцене "Евровидения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянська.

Позже организатор конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для демонстрации на конкурсе.

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Теги: #Самойлова