"Нас заставили!": на Харьковщине коммунальщики укладывали асфальт прямо в лужу (видео)

"Ремонт дороги государственного значения Харьков - Симферополь. Отрезок в городе Мерефа", - написал на своей странице в Facebook пользователь Игорь Ливерец, опубликовав видео ремонтных работ.

На кадрах видно, как мужчины в спецодежде усердно засыпают асфальт на участок дороги, залиты водой. Заметив, что их снимают, один из рабочих, предположительно начальник бригады, возмутился: "Оно тебе надо? Нас заставили!" - сказал мужчина.

"В сырую погоду можно использовать литой асфальтобетон, однако воду перед этим все равно нужно выдуть специальными воздуходуйками. Эта техника есть на балансе дорожных организаций", - отметил "Обозревателю" экс-чиновник "Укравтодора".

Эксперт также добавил, что при укладке в лужу, влага не даст схватиться асфальту с основанием и на участке, который ремонтировали, очень быстро вновь появятся ямы.

"Любые работы которые осуществляет подрядная организация должны выполняться под надзором заказчика (есть специальный технадзор). Если будут выявлены случаи нарушения процесса ремонта, работы снимаются с выполнения. Руководитель подрядной организации должен привлечь к ответственности тех, кто допустил ремонтный произвол, например дорожный мастер или рабочие" - отметил эксперт.