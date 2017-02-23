Военных 53-й бригады разместили в ужасных условиях перед выходом в зону АТО - волонтер (фоторепортаж)

Но поселили солдат в сильно подтопленных палатках, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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"Говорят, в палатках полно воды, спать невозможно в сырости, машина, откачивающая воду, от палаток военных не отъезжает", - отметил он.

Волонтер возмутился, ведь военные сейчас поболеют, и их в таком состоянии потом отправят на передовую в зону АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что офицеров, которые допустили невыносимые условия проживания для контрактников в учебном центре в "Десне", накажут. Накануне контрактник выложил в Интернет видео, где показал, в каких условиях живут и обучаются бойцы. Казарма со щелями в окнах и плесенью на стенах. Туда уже приезжали проверяющие и помещения все-таки признали непригодным для проживания. Контрактники, которые через видеообращение жаловались, уже перевели в другой корпус, он отремонтирован.