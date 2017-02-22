Половина читателей УНИАН по разным причинам поддерживают новые протесты на Майдане – опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 26% читателей ответили, что полностью поддерживают / принимают участие в новых акциях протеста на Майдане, в частности, против торговли с оккупированными территориями Донбасса. По их мнению, уже пришло время напомнить действующей власти, для чего ее выбирали.

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Еще столько же – 26% опрошенных - также поддерживают активистов, которые устраивают митинги, ведь немыслимо, когда украинские военные погибают на Донбассе в боях, а страна торгует с оккупантами.

В то же время 24% читателей ответили, что категорически против попыток устроить новый Майдан в Украине, ведь такое расшатывание ситуации в стране играет на руку Кремлю.

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При этом 10% опрошенных считают, что всех желающих устраивать митинги лучше отправить в АТО защищать страну на деле.

Еще 14% респондентов констатировали, что им уже все безразлично, ведь Украину уже ничто не спасет.

Как сообщал УНИАН, днем 19 февраля 2017 года, в третью годовщину расстрелов на Майдане, сторонники торговой блокады оккупированных территорий Донбасса, в частности, члены ОУН, бойцы добровольческих батальонов и ряд народных депутатов, провели шествие к Администрации президента в Киеве. Там между протестующими и стражами порядка произошли столкновения, после чего часть активистов двинулась на Майдан Незалежности.

В этот же день на Майдане организаторы "блокады Донбасса" инициировали проведение "общественного обсуждения" ситуации. Там также произошли столкновения между участниками "блокадного вече" и правоохранителями, в результате чего были пострадавшие и задержанные.

При этом организаторы митингов призвали украинцев снова приходить на Майдан. Также под Радой 21 февраля протестовали сторонники блокады на Донбассе.

Кроме того, 22 февраля около 10 тысяч представителей ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" проводят Марш национального достоинства в центре Киева.