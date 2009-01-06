Для кого полезен газовый конфликт России и Украины

“Газовый конфликт” между Россией и Украиной увеличивает значение проекта газопровода «Набукко». Как передает “Немецкая волна”, об этом в Вене заявил руководитель проекта «Набукко» Райнгард МИЧЕК.

По его словам, по этому газотранспортному коридору, который проляжет между Турцией и Австрией, в Западную Европу сможет поставляться до 31 млрд. кубометров каспийского газа в год. Невзирая на приоритетность данного проекта для Евросоюза, до сих пор не было разрешений ЕС и соглашений между отдельными странами относительно его реализации.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки.

В ночь на вторник стало известно о прекращении поставок российского природного газа в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию. Под угрозой находятся поставки в Молдову, Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Германию.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть адресованы ОАО «Газпром».