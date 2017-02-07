В Верховной Раде осудили провокации вокруг ремонта Потемкинской лестницы

Сегодня, 7 февраля, в Верховной Раде состоялся брифинг с участием народных депутатов Украины, представляющих в Парламенте Одесский регион, а также специалистов, ведущих ремонтные работы.

Об этом сообщает ТСН.

Так, народный депутат Украины Александр Пресман сообщил, что реставрационные работы на памятнике национального значения – Потёмкинской лестнице в Одессе– проводятся впервые за 83 года. Все работы проводят специалисты, имеющие 26-летний стаж реставрации памятников национального и местного значения.

«Одесская городская власть сегодня делает всё, чтобы сохранить достояние Украины, которым является Потёмкинская лестница» — отметил начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин. Чиновник также подчеркнул, что все работы на Потемкинской лестнице согласованы с Министерством культуры Украины, проектная документация прошла государственную экспертизу, получены все необходимые согласования и разрешения.

«Суть работ проста — укрепить известняк-ракушечник, из которого состоит тело Потемкинской лестницы, отреставрировать гранитные ступени лестницы, положив их на новую гидроизоляционную основу, одеть в гранитную одежду парапеты и лестничные площадки. Кроме того, мы восстанавливаем проходы под лестницей, которые существовали исторически, и укрепляем их своды» — отметил руководитель научно-производственного центра «Экострой» Владимир Суханов — фирмы, которая выполняет работы по реставрации Потемкинской лестнице. Он также добавил, что более 10 лет его фирма исследовала состояние лестницы и давала рекомендации городской власти о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ. И только в 2015 году городская власть во главе с Геннадием Трухановым услышала экспертов и нашла возможности приступить к реставрации этого памятника национального значения.

Владимир Суханов также заверил, что после реставрации знаменитая Потёмкинская лестница простоит без нужды в ремонте еще 100 лет.

По словам народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко „Солидарность“ Алексея Гончаренко, ремонт лестницы — это действительно долгожданное событие.

«Я — одессит. Потёмкинская лестница — это визитная карточка не только нашего города, но и всей Украины. Я уверен, что после окончания работ в мае этого года Потёмкинская лестница засияет во всей своей красе», подчеркнул народный депутат.

«Это наша гордость, которая после реставрации будет не одно десятилетие прославлять наш город», прокомментировал народный депутат Василий Гуляев.

Народные депутаты также призвали одесситов не поддаваться на провокации отдельных «активистов», которые сегодня препятствуют проведению ремонтных работ.

«Сегодня развернулось очередное политиканство вокруг Потемкинской лестницы. Я очень прошу прекратить инсинуации на эту тему. Можете помочь городским властям — помогайте, нет- ждите окончания ремонта», заявил Алексей Гончаренко.