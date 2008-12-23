Ющенко обвиняет Кабмин и БЮТ в незаконных сделках с землей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет правительство и Блок Юлии Тимошенко в незаконных сделках с землей в Киевский области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня».

В.ЮЩЕНКО заявил, что сегодня в парламенте блокируется антикоррупционный пакет, внесенный им много месяцев назад. Он отметил, что в случае принятия этих законов многим должностным лицам и народным депутатам пришлось бы отвечать перед законом.

Президент привел пример с землей в Киевской области. «Там работает целая преступная группа под сенью одной политической силы – БЮТ. И пока к уголовной ответственности не будет привлечен депутат этой группы, мы борьбу в Киевской области не выигрываем», - сказал Президент.

Он отметил, что все делает для того, чтобы в рамках закона были осуществлены все необходимые шаги и была прекращена преступная деятельность, которая «творится в земельных отношениях и по Киевской области, в частности». «Это работа главы правительства и ее политической силы», - сказал Президент.

Он рассказал, что руководитель управления земельных ресурсов Киевской области был арестован, но под давлением премьер-министра был освобожден. «Делается это ночью, кажется, после 12 часов ночи. Человек, который исполнял обязанности руководителя земельных ресурсов Украины, имеет три судимости – кто его поставил, чье распоряжение?» - спросил В.ЮЩЕНКО.

Президент также рассказал, что человек, имеющий большую должность «в одном из ведущих институтов, который занимается планированием земли, является участником преступной группировки, имеет кличку, имеет все, что полагается, и представляет одну политическую силу».

В.ЮЩЕНКО рассказал, что получил десятки обращений от народных депутатов, а также жителей Киевской области, в которых рассказывается о незаконных сделках с землей, а также просят помощи. «Это все человеческие подписи простого украинского села, где творятся БЮТом через депутата БЮТ и всей иерархии преступления с землей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также рассказал, что на прошлой неделе Генеральная прокуратура подготовила представление по отмене депутатской неприкосновенности и аресте «этого жулика и открытия уголовного дела». «Это представление прошло не больше десяти метров и было остановлено. Я обращаюсь к вам и хочу сказать: если позиции общественности, журналистов по данному вопросу не хватит, Генеральная прокуратура уже мало что сделает, потому что она находится под таким прикрытием БЮТа и премьера, что эти действия будут напрасными», - сказал Президент.