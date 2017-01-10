Вышел первый трейлер украинского фэнтези "Сторожевая Застава" (видео)

Первый трейлер украинского фэнтези "Сторожевая Застава" опубликован на официальном канале фильма в Youtube.

Как отмечается в описании к трейлеру, по сюжету фильма солнечное затмение активизирует магический портал времени.

"Обычный парень Витька попадает из 21 века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие. Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин - богатырями: юным Олешко, могучим Ильей и строгим Добрыней - все это в сопровождении потрясающих визуальных эффектов. Витько оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость", - рассказывают авторы фильма.

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Отметим, фильм снят по роману украинского писателя Владимира Рутковского. "Сторожевая застава" является дебютной полнометражной работой режиссера Юрия Ковалева. Бюджет фильма составил 40 миллионов гривен.

Премьера картины в Украине запланирована на 12 октября 2017 года. Сейчас фильм находится на стадии производства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года украинский фильм "Лобановский навсегда" победил на кинофестивале в Милане.