В Украине из-за снегопада 70 населенных пунктов остались без света

В Украине в период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без электроснабжения остаются в Одесской 35 н.п., во Львовской – 14 н.п., в Херсонской – 10 н.п., в Николаевской – 7 н.п., в Кировоградской – 2 н.п., в Киевской – 2 н.п., в Черкасской – 1 н. п.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Как сообщал УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода, на западе в воскресенье до -22°.

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период праздничных дней из-за ухудшения погодных условий.