Верховный суд России отклонил жалобу украинского политзаключенного Костенко

Об этом написал его адвокат Дмитрий Сотников на своей в Facebook.

"Итак, по Делу Костенко об обвинении Костенко А.Ф. в причинении легкого вреда здоровью сотрудника БМОН "Беркут" по мотивам идеологической ненависти на Майдане Незалежности в 2014 г. и хранении переделанного ствола от газового пистолета в собственной квартире все средства внутренней правовой защиты исчерпаны!" – сообщил он.

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"Теперь мы будем бороться только за условно-досрочное освобождение и за признания факта пыток Костенко А.Ф. сотрудниками ФСБ, что может дать возможность пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам", – написал адвокат.

По данным Сотникова, Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека на защиту Костенко.

Как известно, российская власть обвинила Костенко в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымскому сотруднику "Беркута".

Суд в оккупированном Крыму назначил Костенко четыре года и два месяца тюремного заключения.