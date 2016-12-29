В Украине на популяризацию НАТО может быть выделено до 100 миллионов гривен

Такое предположение высказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Об этом пишет "Европейская правда".

В среду правительство одобрило проект указа президента, которым программа должна быть введена в действие.

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Целью программы является "повышение уровня поддержки гражданами Украины государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия к НАТО".

Документом предусмотрено большое количество разнообразных мероприятий: социологические опросы, создание тематического портала "Украина-НАТО", ознакомительные визиты в штаб-квартиры альянса, конференции, круглые столы, семинары, фестивали, пресс-туры на совместные с НАТО учения и многое другое.