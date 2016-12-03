Военные учения "Си Бриз-2017": Украина и США начали согласования деталей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По итогам трехдневной работы сформирован замысел проведения будущего учения, предварительно определен состав компонентов и систему управления маневрами. Кроме того, обсуждены аспекты логистического обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации, определены полигоны для выполнения боевых упражнений и слаживание сил», – говорится в сообщении.

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После возвращения в свои страны военные моряки согласуют спланированные на начальной конференции позиции с национальным руководством.

«Последнее, в свою очередь, даст возможность во время последующих конференций составить детальный план украинско-американского с приглашением других стран учения «Си Бриз-2017», – добавляется в сообщении.

Рабочую группу ВМС США во время конференции возглавлял капитан 2 ранга Кен Енглі. Также в мероприятии приняли участие представители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Канады, Великобритании, Болгарии, Молдовы и Турции.

«Учения «Си Бриз-2017» будет сочетать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях», – сообщила пресс-служба Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года украинская и американская стороны обсудили концепцию проведения учений «Си Бриз-2017», а также согласовали время и место их проведения.