Задержанного в Москве корреспондента "Радио Свободы" отпустили – журналист

Задержанного во время акции в Москве журналиста «Радио Свобода» Ивана Воронина отпустили. Об этом на своей странице в Twitter написала журналист агентства Алина Швыдко.

Она сообщила, что Воронин пробыл в отделении 15 минут. При этом причин задержания не сообщили.

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«По словам журналиста, в отделении он провел около 15 минут, у него только проверили документы и не объяснили причин задержания», - написала журналист.

По словам журналиста, в отделении он провел около 15 минут, у него только проверили документы и не объяснили причин задержания — Alina Shvydko (@AShvydko) 20 декабря 2016 г.

"Это была попытка остановить акцию,которая планировалась, это происходило вопиющее незаконно", - процитировала Швыдко своего коллегу Ивана Воронина.

"Это была попытка остановить акцию,которая планировалась, это происходило вопиющее незаконно", -журналист Радио Свобода комментирует свое задержание в Москве — Alina Shvydko (@AShvydko) 20 декабря 2016 г.

Напомним, полиция задержала в Москве журналиста "Радио Свобода" Ивана Воронина и еще семерых человек, среди которых - француз.

Задержанных на Мясницкой улице во время прогулки восемь общественных активистов доставили в ОВД "Красносельский". Их длительное время перед этим возили по городу.

Активисты писали то ли объяснительные, то ли заявления на незаконные действия сотрудников, которые задерживали их. О составлении протоколов об административном нарушении пока не говорится. Имена задержанных - Ирина Яценко, Игорь Клочков, Наталья Клокова, Роман Рословцев, Николай Гравцов, Сергей Ожич, Пьер Аффнер и журналист "Радио Свобода" Иван Воронин.