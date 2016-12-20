Аграрная партия набирает 11,65 % на местных выборах

На выборах в объединенных территориальных общин, которое состоялось 18 декабря, по предварительным подсчетам, Аграрная партия набирает 11,65 % голосов избирателей в тех общинах, где принимала участие в выборах.

По итогам избирательной гонки, 22,5 % выдвиженцев от партии получат 212 депутатских мандатов. Таким образом, Аграрная партия входит в тройку лидеров этих выборов.

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Наибольшую поддержку она получила в Хмельницкой области - 27,17 %, в Сумской - 21,74 %, в Николаевской - 20,27 %, в Кировоградской - 19,44 %, в Черновицкой - 17,44 %, в Запорожской - 15,00 %, в Херсонской - 14,41 %, в Тернопольской - 13,16 %, в Черниговской -12,50 %, в Одесской - 10,42 %, в Ровенской - 10,00 %, в Винницкой - 7,89 %, в Луганской - 7,69 %.

Аграрная партия существенно улучшила свой результат по сравнению с прошлыми местными выборами в октябре 2015 года, когда удалось заручиться поддержкой 7,9 % украинцев по всей Украине. Таким образом, наблюдается стабильная тенденция роста поддержки Аграрной партии среди украинцев.