Опрос: 47% украинцев считает, что ситуацию на Донбассе решит дипломатия, лишь 13% - за изоляцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Общественно-политическая ситуация в Украине», представленные на пресс-конференции в Киеве.

Согласно результатам, 20,8% видят решение в проведении референдума о статусе оккупированных территорий и выполнении решения народа при любом результате. 12,7% респондентов считают самым оптимальным решением изоляцию оккупированных территорий и замораживание конфликта.

В то же время 9,8% опрошенных поддерживают идею мобилизации населения и возвращение оккупированных территорий военным путем. 2,1% видят выход в других путях решения, а еще 7,7% - не смогли дать никакого ответа на этот вопрос.

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Социологическое исследование «Общественно-политическая ситуация в Украине» было проведено 24 ноября - 2 декабря двумя социологическими службами - Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» и Социологической группой «Рейтинг».

Опрошены 4 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета населения АР Крым и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей).

Метод исследования - личное формализованное интервью. Статистическая погрешность выборки - не более 1,5%.