Опрос: 47% украинцев считает, что ситуацию на Донбассе решит дипломатия, лишь 13% - за изоляцию

13:29, 14 декабря 2016
Общество
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47% украинцев считают, что оптимальной стратегией для решения ситуации на востоке Украины является продолжение дипломатических усилий для поиска мирного урегулирования.

undeskanzlerin.de

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Общественно-политическая ситуация в Украине», представленные на пресс-конференции в Киеве.

Согласно результатам, 20,8% видят решение в проведении референдума о статусе оккупированных территорий и выполнении решения народа при любом результате. 12,7% респондентов считают самым оптимальным решением изоляцию оккупированных территорий и замораживание конфликта.

В то же время 9,8% опрошенных поддерживают идею мобилизации населения и возвращение оккупированных территорий военным путем. 2,1% видят выход в других путях решения, а еще 7,7% - не смогли дать никакого ответа на этот вопрос.

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Социологическое исследование «Общественно-политическая ситуация в Украине» было проведено 24 ноября - 2 декабря двумя социологическими службами - Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» и Социологической группой «Рейтинг».

Опрошены 4 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета населения АР Крым и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей).

Метод исследования - личное формализованное интервью. Статистическая погрешность выборки - не более 1,5%.

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Теги: #Донбасс#опрос