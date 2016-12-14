Более 60% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в ЕС, в НАТО - менее половины - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Общественно-политическая ситуация в Украине", представленные на пресс-конференции в Киеве.

В то же время 23,8% опрошенных высказались бы против членства Украины в ЕС, а 9,2% не принимали бы участия в таком голосовании, еще 6,3% затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время результаты референдума по вступлению Украины в НАТО, в случае его проведения в ближайшее время, имели бы следующие результаты: 47,2% проголосовали бы за присоединение, 33,6% - против, 11% не приняли бы в нем, а еще 8, 3% не смогли определиться.

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Социологическое исследование "Общественно-политическая ситуация в Украине" было проведено 24 ноября - 2 декабря двумя социологическими службами - Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" и Социологической группой "Рейтинг".

Опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета населения АР Крым и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей).

Метод исследования - личное формализованное интервью. Статистическая погрешность выборки - не более 1,5%.