Сайт Минобороны восстановил работу после кибератаки, но ресурс пока работает нестабильно

Министерство обороны Украины возобновило работу своего сайта после хакерских атак, но ресурс пока работает нестабильно.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что сегодня днем были совершены DoS-атаки (от англ. Denial of Service — отказ в обслуживании) с неизвестных адресов на сайт Минобороны.

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"Для предотвращения прекращения работы сайта был предпринят ряд мер и наши специалисты ее восстановили, однако некоторое время сайт может работать нестабильно. Но говорить о том, что ему был нанесен непоправимый ущерб, не следует – он достаточно хорошо защищен и в дальнейшем будет работать", - сказал Мотузяник.

Напомним, сегодня сайт Министерства обороны Украины не работал некоторое время из-за кибератаки.

В начале декабря состоялась серия кибернападений на официальные финансовые учреждения.