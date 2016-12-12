В территориальных общинах Винниччины продолжается реализация социальных проектов - ОГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Андрей Гыжко, передает пресс-служба ОГА.

"Привлекая средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий относительно социально-экономического развития отдельных территорий,территориальная община с. Ярышев Могилев-Подольского района Винницкой области реализовала проект по энергосбережению в амбулатории общей практики семейной медицины", - заявил Гыжко.

Сообщается, что в течение года проведен капитальный ремонт помещения учреждения здравоохранения, заменены деревянные оконные блоки на металлопластиковые, приобретен твердотопливный котел.

Амбулатория общей практики семейной медицины обслуживает 3,9 тыс. человек и охватывает кроме жителей с. Ярышев населения еще шести окрестных сел.

При финансовой помощи государства в текущем году также проведены капитальные ремонты дорожного покрытия улиц сел Серебрия, Тропова, Козлов и Липчани Могилев-Подольского района.

"За счет средств Субвенции в сумме почти 800,0 тыс. грн. при софинансировании из сельских бюджетов в сумме 75,5 тыс. грн. отремонтировано около 1,0 тыс. кв. м дорожного покрытия улиц населенных пунктов района", - отмечает Гыжко.

Отмечается, что реализация проектов будет способствовать безопасности жизни жителей населенных пунктов Могилев-Подольского района, обеспечит 3154 жителей с. Серебрия, 770 жителей с. Тропова, 500 жителей сел Козлов и Липчани Козливской сельского совета и гостей сел комфортными условиями транспортного и пешеходного передвижения по территории населенных пунктов и учреждений социальной сферы.