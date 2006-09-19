В Донецке стреляли в крупного бизнесмена Адамяна

В Донецке 18 сентября в результате стрельбы у здания по бульвару Шевченко, 29, в Калининском районе города был ранен Самвел АДАМЯН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

В то же время мэр не сообщил, кем является гражданин С.АДАМЯН, сказав, что пока не располагает такой информацией. По неофициальной информации, С.АДАМЯН является крупным бизнесменом, проживающим в Донецке.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что огонь в С.АДАМЯНА из пистолетов был открыт в момент, когда бизнесмен вышел из автомобиля.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО особо акцентировал, что преступник, стрелявший в С.АДАМЯНА, является гражданином России, недавно приехавшим в город. При этом мэр уточнил, что преступник был задержан милицейским патрулем, оказавшийся у места происшествия, а также охранниками офиса ООО "Донбасснефтепродукт".

Мэр Донецка также уточнил, что С.АДАМЯН и сопровождавший его мужчина, пострадавшие в результате нападения, госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.