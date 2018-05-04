События недели: версия читателей УНИАН – расстрел в Княжичах, "подводные истребители" РФ и шок от голодной смерти ребенка

Всю неделю общественность обсуждала мутную историю с полицейской перестрелкой под Киевом, в которой погибло сразу пять правоохранителей - двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Если вывести за скобки саму гибель сразу пятерых сотрудников правоохранительных органов, тревожит следующее: в этой истории вопросов на порядок больше, чем ответов. А утверждать можно одно – в официальную версию произошедшего не верит практически никто, и правду о том, что действительно произошло в Княжичах, думаю, в ближайшее время мы так и не узнаем.

Вопросы в этой истории есть и к поведению главы МВД Авакова, прозванного в народе «фейсбук-министром» за активное освещение своей деятельности в соцсетях. Если раньше на своей странице в Фейсбук он докладывал едва ли не о каждом успешном задержании проституток на Окружной, то в этом случае он как будто воды в рот набрал. Зато, спустя несколько дней после трагедии, выступил с бравым заявлением, что его «орлы» нашли квартиру с «сокровищами» злостного коверкателя украинского языка дедушки Азарова.

Глава МВД также попытался напустить загадочного тумана, сообщив благодарным читателям, что в квартире найдены некие «интересные документы». Почему он считает, что это более важно, чем гибель пяти его подчиненных, непонятно. Впрочем, маневр не сильно удался – Авакова сразу же заподозрили в явном намерении отвлечь внимание публики от Княжичей, да и квартира, говорят, принадлежит не Азарову, а какому-то гражданину США.

Хорошо хоть, что у нас в стране есть не только Аваков, но и генпрокурор. Этот гениальный сыщик за считанные дни «распутал» это дело, объяснив, что оснований не доверять официальной версии нет.

Также на этой неделе читатели наблюдали за тем, как отправленный творить добро к берегам Сирии, гроза всех морей и океанов авианосец «Адмирал Кузнецов» стахановскими темпами гробит российские истребители, усиленно создавая новый род войск – «подводный авиафлот РФ». Вслед за утопленным МиГ-29 в морскую эскадрилью отправился новый истребитель Су-33.

Поскольку вся эта история не совсем вяжется с россказнями о великом и могучем русском оружии, особо рьяные российские пропагандисты тут же нашли виновных. Вы будете смеяться, но да – в бедах «Кузнецова» обвинили украинцев, поскольку комплектующие аэрофинишеров, которые стали причиной потери истребителей, были сделаны в Украине. Приспешникам Киселева и Соловьева предлагаю на этом не останавливаться, и после падения очередного российского истребителя объяснить своим зрителям, что все дело в том, что сам авианосец когда-то был построен в этой самой Украине.

В общем, пока в России мучительно пытаются понять, что же не так с их авианосцем, военные эксперты успели подсчитать, что россияне за три недели утопили уже 50 миллионов долларов. Если они продолжат такими темпами, боюсь, взлетать с палубы этого авианесущего парохода скоро станет некому. Пока эксперты считают, читатели уже шутят, что в рейтинге самых страшных террористических группировок для России, команда «Кузнецова» обогнала ИГИЛ – ведь на ее счету уже два сбитых самолета, а у исламистов пока ни одного.

Также на этой неделе наши читатели увидели свет в конце «безвизового» туннеля. В этот раз можно с уверенностью утверждать, что «безвиз» таки будет, и довольно скоро.

Дело в том, что в Евросоюзе наконец-то договорились о механизме временной приостановки безвизового режима с третьими странами. А это и было последним условием для принятия положительного решения по «безвизу» для Украины и Грузии.

Президент Европейского Совета Дональд Туск радостно сообщил, что ЕС в принятии этого решения уже "почти там". В свою очередь, докладчик Европарламента попросила председательствующую в Совете Словакию как можно скорее начать переговоры, чтобы проголосовать за этот вопрос уже в начале января следующего года. Дело осталось за малым – попросить Порошенко не называть никакой новой даты, а то, в последнее время, это превратилось в плохую примету.

А теперь о грустном. В Киеве произошла до неправдоподобности жуткая история – от голода умер маленький ребенок, запертый своей нерадивой мамашей в квартире на 9 дней без еды. Второй ребенок в коме. Сейчас за его жизнь борются врачи, но надежд мало – стали отказывать органы.

Обычно мы стараемся избегать «черной хроники», но мимо такого вопиющего случая пройти мимо не смогли, да и внимание наших читателей событие привлекло немалое. Не хочу вдаваться в страшные подробности, но не отметить пару фактов все же не могу. Первое – по словам уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы, соседи, слышавшие плач детей, якобы вызывали полицию, но на просьбы правоохранителей открыть дверь в квартире никто не отреагировал, и полиция уехала. В тоже время, в полиции утверждают иное: согласно официальному сообщению пресс-службы, вызовов патрульных по адресу проживания детей в течение последнего месяца не поступало. Кто здесь лжет – не знаю, но разобраться надо. Да и к соседям, которые 9 дней слушали за стенкой детский плач и не предприняли никаких мер, тоже стоит зайти и задать ряд неприятных вопросов.

Из важных новостей этой недели, обделенных вниманием нашей публики, стоит отметить решение Рады отменить нормы, которые "подвешивали" военнослужащих на контрактах. Суть их в том, что из-за несовершенного законодательства, украинцы, заключившие контракты с Минобороны, не могли завершить службу до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации. Теперь же военнослужащим, у которых закончился срок контракта, будет предоставлена возможность продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы. При этом, процесс увольнения нормирован таким образом, чтобы не допустить резкого сокращения численности военнослужащих, которое бы могло представлять угрозу обороноспособности государства.

Кроме этого, мимо внимания аудитории прошло сообщение о принятии закона о повышении "минималки" до 3200 гривень. На эти цели из госбюджета предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд гривен. Не сообщается только, где взять эти дополнительные миллиарды. Зато теперь уже точно можно говорить, что с 1 января 2017 года мы заживем по-новому. Не уверен, что по богатому, но точно по-новому.

Кстати, во время обсуждения законопроекта премьер заявил, что задачей властей, кроме повышения минимальной зарплаты, является еще и снижение дефицита Пенсионного фонда с дальнейшим повышением минимальной пенсии. Как он собрался бороться с дефицитом ПФ, если повышение минимальной зарплаты влечет за собой повышение пенсий, а, соответственно, еще больший дефицит – для меня загадка.

И напоследок - пара новостей из нашей милой рубрики «курьезы».

В одном из американских городов белка за сутки украла 150 лампочек с рождественской гирлянды – наверное, тоже решила подготовиться к Рождеству и Новому Году. А в далекой Австралии мужчина подрался с кенгуру, пытаясь спасти из его «объятий» свою собаку. Целый триллер с элементами бокса, посмотрите – не пожалеете.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН