Барановский вводит запрет на мясо из России

Украина намерена ввести запрет на ввоз животноводческой продукции из России. Об этом заявил министр аграрной политики Александр БАРАНОВСКИЙ сегодня на встрече с журналистами в пгт Немешаево (Киевская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил: «На днях будет закрыта Россия. Документы все подготовлены». При этом министр отметил, что запрет будет введен на всю животноводческую продукцию, как мясную, так и молочную.

На вопрос, почему будет введен запрет, А.БАРАНОВСКИЙ кратко ответил: «некачественная».

Кроме того, относительно намерений 7 апреля снять запрет на ввоз мясной продукции из Беларуси А.БАРАНОВСКИЙ отметил: «мы не будем спешить ни с кого ничего снимать». (6 апреля глава Государственного Ветеринарного департамента Украины Иван БИСЮК заявил, что намерен 7 апреля подписать документы о снятии запрета на ввоз в страну мясной продукции из Беларуси – УНИАН).

По словам А.БАРАНОВСКОГО, каждый день перехватываются автомобили, которые перевозят на территорию Украины сало и мясо неизвестного происхождения. Министр отметил, что решение о снятии запрета с Беларуси еще никто не принимал, и этот вопрос будет рассматриваться завтра по возвращении Главного ветеринарного инспектора Украины Ивана БИСЮКА из командировки.

Справка УНИАН. Украина 26 марта т.г. ввела запрет на импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.