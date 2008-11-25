Найден мертвым бывший клавишник "Машины времени" (фото)

В Ивановской области (Россия) в окрестностях города Юрьевец найдено тело бывшего клавишника группы "Машина времени", игравшего в коллективе с 1982 по 1989 годы.

Как сообщается на сайте группы со ссылкой на Главное управление МВД по Центральному федеральному округу, музыкант был убит, а подозреваемый в его убийстве – 57-летний мужчина по фамилии Государев - уже задержан.

По данным агентства IvanovoNews, Зайцев был убит еще в мае 2008 года на одной из квартир Юрьевца, предположительно, в результате бытовой ссоры. Официально опознание, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, пока не проведены.

Ранее в российской прессе появлялась информация, что в сентябре 2007 года Александр Зайцев, находясь в состоянии наркотического опьянения, был похищен неизвестными в Москве. Близкие музыканта предполагали, что причиной похищения могло стать намерение преступников завладеть его московской квартирой.

Лента.ру