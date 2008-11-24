Отныне заробитчанство в Италии будут зачислять в общий стаж

Украина и Италия достигли принципиальной договоренности относительно включения в проект двустороннего Соглашения в сфере трудовой миграции положений о зачислении страхового стажа, полученного гражданами Украины во время работы в Италии, при определении права на помощь (пенсию). Это сделано по предложению украинской стороны, сообщил журналистам сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он уточнил, что такая договоренность была достигнута в ходе украинско-итальянских переговоров по консульско-правовым вопросам, которые состоялись в Киеве 17-18 ноября.

Кроме того, по его словам, в результате переговоров от итальянской стороны получен четкий сигнал о поддержке Украины в дальнейшем продвижении переговоров о безвизовом режиме с Европейским Союзом, которые были официально учреждены в Брюсселе 29 октября.

Делегации также обсудили состояние выполнения соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

Отмечая позитивные тенденции относительно уменьшения в последнее время количества жалоб от украинских граждан на процедуру оформления или необоснованного отказа в выдаче виз Посольством Италии в Киеве, украинская сторона в то же время подчеркнула необходимость строгого соблюдения итальянской стороной положений соглашения. В связи с этим итальянской делегации была передана памятная записка о наиболее характерных нарушениях соглашения, сказал В.КИРИЛИЧ.