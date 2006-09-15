Где деньги Лазаренко?

Федеральное бюро расследований США не подтверждает информацию, распространенную сегодня в СМИ, что якобы в Украину была перечислена определенная сумма денег, вывезенных экс-премьер-министром Украины Павлом ЛАЗАРЕНКО, осужденным в США.

Как сообщил УНИАН начальник Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл КУЛИКОВ, сегодня по получении такого сообщения возглавляемое им учреждение направило запрос к представителю ФБР при Посольстве США в Украине, на что в телефонном режиме был получен ответ, что «эта информация не отвечает действительности».

Как сообщал УНИАН, руководитель управления международных операций ФБР США специальный агент Томас ФУЭНТЕС на встрече с журналистами в Вашингтоне заявил, что США вернули Украине деньги, украденные и вывезенные П.ЛАЗАРЕНКО в том объеме, в котором смогли их найти.

25 августа суд в США вынес приговор П.ЛАЗАРЕНКО, определив меру наказания - 9 лет заключения (108 месяцев) и штраф в 10 миллионов долларов за вымогательство денег и попытку их отмывания. Американская прокуратура требовала осудить П.ЛАЗАРЕНКО к 18 годам заключения и заставить его выплатить 66 миллионов долларов.

После ареста в 1999 году П.ЛАЗАРЕНКО провел около 4 лет в тюрьме США в ожидании суда. В 2003 году его освободили под залог в 65 миллионов долларов. Вынесение приговора по делу бывшего украинского премьера несколько раз откладывали.

В свою очередь, американские адвокаты П.ЛАЗАРЕНКО не согласны с приговором, вынесенным судом штата Калифорния их подзащитному, и обратились с апелляционной жалобой в высшую судебную инстанцию американского правосудия.