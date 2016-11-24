Минобороны: В оккупированном Крыму более 10 тысяч потенциальных "диверсантов" и "шпионов" Украины

В оккупированном Россией Крыму остаются более 10 тысяч потенциальных так называемых «шпионов», «диверсантов» и «разведчиков» от Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В ведомстве считают, что российские спецслужбы и впредь будут практиковать вроде выявления украинских «шпионов».

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«Мы прогнозируем, что они и в дальнейшем будут прибегать к фейковой практике выявления якобы «шпионов», потому что на территории аннексированного Крыма на сегодняшний день остается около 10 тыс. потенциальных «шпионов», «диверсантов», «разведчиков», которые когда-то служили и на сегодняшний день не имеют никакого отношения к военной службе, занимаются семьей, бизнесом, и просто сейчас они оказались в так называемой группе риска», - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского «шпиона», который якобы по заданию Министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2-го ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - говорится в сообщении.