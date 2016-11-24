Силы спецопераций запустили собственный сайт

Об этом Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщает на своей странице в Fаcebook.

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Как отмечается, официальный адрес веб-сайта www.sof.mil.gov.ua.

Согласно сообщению, на сайте будут освещаться новости, касающиеся Сил специальных операций ВС Украины и Вооруженных Сил Украины, события, фоторепортажи и другие материалы.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с задачами Сил специальных операций ВС Украины, узнать как подготовиться к курсу спецназовцев согласно инструкции, разработанной с участием консультантов из числа военнослужащих армий ведущих стран мира, критерии отбора в ССО. Также желающие смогут сразу подать заявку на участие в квалификационном курсе подготовки инструкторов.

"Официальный отдельный веб-сайт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в сети Интернет является официальным информационным ресурсом, который обеспечивает освещение деятельности нашего отдельного рода сил, предоставление информационных и других услуг общественности путем внедрения и использования современных информационных технологий", - добавили в сообщении.