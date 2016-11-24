В СБУ уверены, что задержание "украинского шпиона" в Крыму - фейк

«У меня пока информации нет, но я уверена, что это фейк... Они, в отличие от нас, ежедневно распространяют фейки, безосновательно задерживают людей», – цитирует Гитлянскую Радио Свобода.

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Напомним, ранее в ФСБ России заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского "шпиона", который якобы по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.