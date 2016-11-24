В СБУ уверены, что задержание "украинского шпиона" в Крыму - фейк
11:31, 24 ноября 2016Общество
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявляет, что пока не имеет информации о задержании ФСБ России очередного "украинского шпиона", но считает заявления российской стороны фейком.
В СБУ прокомментировали задержание "украинского шпиона" в Крыму / УНИАН
«У меня пока информации нет, но я уверена, что это фейк... Они, в отличие от нас, ежедневно распространяют фейки, безосновательно задерживают людей», – цитирует Гитлянскую Радио Свобода.
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Напомним, ранее в ФСБ России заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского "шпиона", который якобы по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.
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