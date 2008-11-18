УПЦ КП призывает граждан Украины почтить память жертв Голодомора

Украинская православная церковь Киевского патриархата призывает граждан Украины почтить память жертв Голодомора и принять участие в акции «Зажги свечу» 22 ноября. Об этом говорится в Обращении Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета по поводу годовщин Голодомора 1932-33 годов, текст которого передан УНИАН. Обращение было принято Священным синодом Украинской православной церкви Киевского патриархата. В соответствующем постановлении Синод подчеркивает, что “Голодомор 1932–1933 гг. был актом геноцида против украинского народа”.

Как отмечается в обращении, минувший год был посвящен 75-й годовщине Голодомора. За время, когда впервые в 1993 году вслух заговорили об этой трагедии, было много сделано для того, чтобы достойно почтить память жертв тех лет, вывести на свет документы и свидетельства, дать надлежащую оценку событиям и фактам.

Однако, отмечает Патриарх Филарет, по мере раскрытия правды об этом преступлении, начало усиливаться противодействие правде со стороны тех сил, которые, по-видимому, чувствуют свое внутреннее родство с организаторами Голодомора. "Это те силы, которые пытаются морально реабилитировать Сталина и его политику. Они признают, что жертвами сталинской системы стали миллионы людей, но предлагают считать этих жертв «необходимой платой» за рост экономического потенциала, индустриализацию и восстановление государства после гражданской войны. Они не хотят признавать, что именно большевистская идеология и ее «вожди» привели к гражданской войне, которая вдребезги разрушила успешную экономику и ту «Великую Россию», за возрождение которой эти силы стремятся реабилитировать Сталина и оправдать методы его режима...", - говорится в обращении.

Как отмечает глава УПЦ КП, "апологеты сталинской диктатуры твердят, что в советском руководстве были представлены люди разных национальностей, что сам Сталин был грузин, что на местах, в том числе в Украине, сталинскую политику проводили местные кадры, а поэтому нельзя говорить, что Голодомор – это геноцид украинского народа"...

Да, отмечает Патриарх, все народы СССР в той или другой степени пострадали от тоталитарной политики в целом и коллективизации – в частности. Но только в отношении Украины существуют документально подтвержденные директивы советского руководства, которые указывают на соединение в ней коллективизации с «решением национального вопроса». Только области, заселенные преимущественно украинцами, были окружены воинскими отрядами – чтобы люди не могли спастись от голода побегом. Только в этих областях активисты советской власти изымали все продовольствие, а то, что не могли изъять – уничтожали на месте. Именно в Украине в 1929-1930 гг., до начала Голодомора, была жестоко свернута политика национального возрождения, проведена серия карательных операций, направленных на истребление или заточение в тюрьмы украинской национальной интеллигенции, среди которых, – процесс «Союза освобождения Украины» и уничтожение Украинской Автокефальной Православной Церкви.

При этом глава УПЦ КП приводит параллель с тем, что "во время Второй Мировой войны все народы Европы пострадали от фашизма, но только отдельные нации – евреи и ромы (цыгане), – были обречены бесноватым фюрером на полное уничтожение. И то, что от гитлеризма пострадали россияне, украинцы, поляки и другие, не нивелирует факта «особого отношения» фашизма к этим двух нациям".

К сожалению, отмечает Патриарх Филарет, на постсоветском пространстве так и не произошло полноценного осуждения преступлений большевизма и сталинизма.

Как отмечается в обращении, важно, что Голодомор мы признаем геноцидом украинского народа, который составляют живущие в Украине и считающие ее своей Родиной, независимо от этнического происхождения. "Не национальность по крови, а именно эти признаки: проживание на украинской земле, исповедывание вольнолюбивого украинского казацкого духа и любовь к Украине, сделали наших предков-соотечественников врагами сталинизма. За то, что они жили в Украине, что они чувствовали себя частью ее духа, истории и культуры – они были отданы самому жестокому наказанию через голодную смерть в собственных жилищах. Убежден, что как тогда, так и сейчас не графа в документах, а любовь к родной украинской земле определяли и определяют принадлежность к украинскому народу. Поэтому мы отвергаем обвинения в адрес Украины в попытках через поминальные мероприятия разжечь национальную вражду".

60 лет правда о Большом Голоде замалчивалась, и сейчас обязанность каждого патриота - способствовать распространению этой правды, подчеркивает глава УПЦ КП.

"Приближаются дни, когда в Украине и во многих уголках мира состоятся жалобные мероприятия, посвященные годовщине Голодомора. В эти дни мы должны поднести особые молитвы о жертвах голода. Прекрасным знаком национального единения в памяти и скорби является акция «Зажги свечу». Пусть в окне каждого дома или квартиры, где живут люди, любящие Украину, засветится эта свеча – одновременно огонек скорби и свет надежды", отмечает Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.