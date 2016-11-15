Киевляне получают счета за отопления с завышенными суммами из-за ошибок в расчетах

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков, пишет "Радио Свобода".

Плачков сказал, такие системные ошибки происходят из-за того, что компания "Киевэнерго" вынуждена обрабатывать миллионы договоров с киевлянами.

"Такого чуда, как в Украине, во всем мире нет, когда поставщик тепла заключает соглашение непосредственно с владельцем квартиры. Как в мире делают: есть собственник здания, так вот владелец здания определяет организацию, которая является исполнителем услуг. И уже эта компания работает с жителями, распределяет тепло по разным алгоритмам: если есть счетчик - по счетчику, если нет - по квадратным метрам. А у нас сделали так, что каждую квартиру вывели прямо на "Киевэнерго". А если миллион договоров, представляете, как сразу обработать такое количество квартир? Раньше это было в ЖЭКах, кооперативах, а сейчас это делает "Киевэнерго", и поэтому возможны такие ошибки. Это кардинальная, системная ошибка", - отмечает Иван Плачков.

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Ранее киевляне в соцсетях начали сообщать об огромных суммах в платежках за отопление. В частности, в некоторых случаях за полмесяца было начислено до 2200 гривен за отопление.