Посол ЕС: Украина получит безвизовый режим в ближайшем будущем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции "Отношения Украина-ЕС: тест на прочность".

"Европейская комиссия несколько месяцев назад учла, что ЕС должен предоставить Украине безвизовый режим. С того времени два органа ЕС, отвечающие за принятие законодательства, а именно: Европейский парламент и Совет обсуждают... механизм приостановления, который должен быть включен во все соглашения с визового упрощения, не только с Украиной, но со всеми странами", - отметил Мингарелли.

По его словам, это требует определенного времени, но "никогда не было сказано, что на это уйдет один год, десять лет, двадцать лет, чтобы предоставить безвизовый режим Украине".

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"Украина получит безвизовый режим в ближайшем будущем", - отметил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД заявили, что Украина рассчитывает на то, что институции и государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия для принятия решения о предоставления украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые поездки в страны ЕС уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования внутри ЕС механизма временной приостановки безвизового режима.

Президент Петр Порошенко надеется, что Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.