Нацполиция не причастна к сливу видео в деле об убийстве Шеремета - ГПУ

В ГПУ заявили, что сотрудник Нацполіції не причастны к утечке информации по делу об убийстве Павла Шеремета, а именно в части видео, которое зафиксировало подготовку убийства журналиста.

Об этом сообщает УП со ссылкой на ответ ГПУ на запрос председателя правления ГПК Виталия Шабунина.

В документе говорится, что было проведено служебное расследование, результаты которого свидетельствуют о том, что сотрудники Нацполиции не причастны к утечке информации.

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"Утечка информации (видеозапись с камер видеонаблюдения) состоялся до их изъятия в установленном порядке правоохранительными органами во время досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Также изучаются еще три версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Елена Притула, поскольку автомобиль находился в ее собственности.

При этом, за два дня после убийства Павла Шеремета, СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, на котором видны исполнители, которые закладывают взрывчатку под его машину.