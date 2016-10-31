Председатель Верховного суда опасается, что открытыми декларациями могут воспользоваться преступники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя завершение первого этапа электронного декларирования доходов чиновников.

“Почему так болезненно это (электронное декларирование) воспринимается. Потому что это новое для нас явление. Тем более, что надо учитывать уровень развития нашего государства, общей культуры, уровень преступности. Если раньше нашими декларациями могли пользоваться лишь специальные органы — фискальная служба, антикоррупционное бюро, то сейчас они выставлены к общему доступу. И преступник имеет возможность увидеть, кто является состоятельным и к кому стоит идти поживиться. Риски такие, по нашему мнению, есть. А пройдет время и мы убедимся, были ли мы правы или нет”, - сказал Романюк.

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Также он выразил опасение, что электронное декларирование может привести к негативным последствиям, как принятый почти год назад так называемый “закон Савченко”.

“Мы в свое время за этим столом говорили о “законе Савченко”, сейчас об этом говорят все, а тогда нас никто не слышал. Почему-то так заведено, что судей не слушают. Но вы обратите внимание, кто является соавтором этого закона. Там есть выдающиеся судебные реформаторы также. И подумайте, куда они нас ведут”, - подчеркнул Романюк.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

Сегодня в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что в реестр подано более 103 тыс. деклараций, из которых судьи подали 734.