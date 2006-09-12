У российского флота таки отобрали крымские маяки
Решение Севастопольского Апелляционного хозяйственного суда
Севастопольский Апелляционный хозяйственный суд постановил изъять из незаконного владения Министерством обороны Российской Федерации маяки „Тарханкутский”, „Евпаторийский”, „Солодунов” (около города Саки), „Ай-Тодорский”, а всего - 22 навигационно-гидрографических объекта, которые согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №1252 от 17 августа 1998 года принадлежат Министерству транспорта Украины. Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» Олег ЯЦЕНКО.
Он напомнил, что дело рассматривалось на протяжении многих лет, в т.ч. и в Высшем хозяйственном суде Украины, откуда было возвращено в суд АРК, а всего по этому делу собранно 7 томов документации (как сообщал УНИАН, по представлению Министерства транспорта Украины в лице государственного учреждения „Госгидрография” в 2001-2002 годах Генеральная прокуратура Украины обратилась с исковыми заявлениями в хозяйственные суды АРК, города Севастополя и Херсонской области относительно изъятия навигационного и гидрографического имущества, находящегося в незаконном пользовании у Черноморского флота РФ).
По словам О.ЯЦЕНКО, „Студенческое братство” в решении суда видит в первую очередь вывод - юридическую экспертизу о законности его требований по поводу немедленного возвращения всех маяков и других объектов, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией в Крыму. „Суд еще раз подтвердил законность всех претензий украинской стороны как относительно маяков, так и зданий и др. на территории маячных городков”.
О.ЯЦЕНКО сообщил, что „Студенческое братство” направит обращение к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой выполнить обещание, данное им 28 июня этого года в Севастополе, когда тот в интервью журналистам заверил, что ведомство окажет всю необходимую помощь для обеспечения деятельности государственных исполнителей при выполнении функциональных обязанностей.
„Также мы будем требовать от министра транспорта и связи Украины Юрия РУДЬКОВСКОГО активизировать местное подразделение - ГП „Севастопольгосгидрография”, отвечающее за маяки, чтобы оно в ближайшее время приступило к иъятию и взятию на баланс всех тех объектов, которые указаны в решении суда”, - сказал О.ЯЦЕНКО.
В обращении к главе Фонда госимущества Валентине СЕМЕНЮК „Студенческое братство” будет требовать „немедленно прекратить саботаж декабрьского от прошлого года Постановления Кабинета Министров Украины о проведении инвентаризации имущества ЧФ РФ и наконец отчитаться по итогам этой инвентаризации”.