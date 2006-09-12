У российского флота таки отобрали крымские маяки

Севастопольский Апелляционный хозяйственный суд постановил изъять из незаконного владения Министерством обороны Российской Федерации маяки „Тарханкутский”, „Евпаторийский”, „Солодунов” (около города Саки), „Ай-Тодорский”, а всего - 22 навигационно-гидрографических объекта, которые согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №1252 от 17 августа 1998 года принадлежат Министерству транспорта Украины. Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» Олег ЯЦЕНКО.

Он напомнил, что дело рассматривалось на протяжении многих лет, в т.ч. и в Высшем хозяйственном суде Украины, откуда было возвращено в суд АРК, а всего по этому делу собранно 7 томов документации (как сообщал УНИАН, по представлению Министерства транспорта Украины в лице государственного учреждения „Госгидрография” в 2001-2002 годах Генеральная прокуратура Украины обратилась с исковыми заявлениями в хозяйственные суды АРК, города Севастополя и Херсонской области относительно изъятия навигационного и гидрографического имущества, находящегося в незаконном пользовании у Черноморского флота РФ).

По словам О.ЯЦЕНКО, „Студенческое братство” в решении суда видит в первую очередь вывод - юридическую экспертизу о законности его требований по поводу немедленного возвращения всех маяков и других объектов, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией в Крыму. „Суд еще раз подтвердил законность всех претензий украинской стороны как относительно маяков, так и зданий и др. на территории маячных городков”.

О.ЯЦЕНКО сообщил, что „Студенческое братство” направит обращение к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой выполнить обещание, данное им 28 июня этого года в Севастополе, когда тот в интервью журналистам заверил, что ведомство окажет всю необходимую помощь для обеспечения деятельности государственных исполнителей при выполнении функциональных обязанностей.

„Также мы будем требовать от министра транспорта и связи Украины Юрия РУДЬКОВСКОГО активизировать местное подразделение - ГП „Севастопольгосгидрография”, отвечающее за маяки, чтобы оно в ближайшее время приступило к иъятию и взятию на баланс всех тех объектов, которые указаны в решении суда”, - сказал О.ЯЦЕНКО.

В обращении к главе Фонда госимущества Валентине СЕМЕНЮК „Студенческое братство” будет требовать „немедленно прекратить саботаж декабрьского от прошлого года Постановления Кабинета Министров Украины о проведении инвентаризации имущества ЧФ РФ и наконец отчитаться по итогам этой инвентаризации”.