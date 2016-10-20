ВР приняла постановление о 70-й годовщине ликвидации Армяно-католической церкви в Западной Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «О 70-й годовщине ликвидации Армяно-католической церкви в Западной Украине (регистрационный номер 5255) проголосовали 240 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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В постановлении говорится, что в 1945 году на Западной Украине началась массовая ликвидация восточно-католических церквей. «Армяно-католическая церковь была одной из первых среди них. По данным исторических источников окончательной датой ликвидации Армяно-католической архиепархии Львова считают 25 октября 1946 года», - говорится в документе.

Согласно постановлению, мероприятия в память о пострадавших вследствие ликвидации Армяно-католической церкви в Западной Украине состоятся 25 октября 2016 года.

Министерству образования и науки Украины рекомендовано обеспечить проведение в средних и высших учебных заведениях уроков на тему ликвидации Армяно-католической церкви в Западной Украине.