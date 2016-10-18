Коммунальное рабство: почему украинцы вынуждены платить за коммуналку в три раза дороже

На круглых столах вспоминают термин "экономически обоснованные тарифы".

Действительно ли они такие «экономически обоснованные», не заставили ли украинцев переплачивать за коммуналку в два раза - смотрите в сюжете "Гроші".

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Что будет через несколько неоплаченных квитанций и кто из депутатов и чиновников тем временем собирает долги годами - смотрите эксклюзивное расследование "Грошей".