Коммунальное рабство: почему украинцы вынуждены платить за коммуналку в три раза дороже
00:07, 18 октября 2016Общество
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С телеэкранов чиновники утверждают, что поднять цены на коммунальные услуги необходимо.
Почему украинцы вынуждены платить за коммуналку в три раза дороже / Фото УНИАН
На круглых столах вспоминают термин "экономически обоснованные тарифы".
Действительно ли они такие «экономически обоснованные», не заставили ли украинцев переплачивать за коммуналку в два раза - смотрите в сюжете "Гроші".
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Что будет через несколько неоплаченных квитанций и кто из депутатов и чиновников тем временем собирает долги годами - смотрите эксклюзивное расследование "Грошей".
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