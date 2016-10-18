Коммунальное рабство: почему украинцы вынуждены платить за коммуналку в три раза дороже

00:07, 18 октября 2016
Общество
4736

С телеэкранов чиновники утверждают, что поднять цены на коммунальные услуги необходимо.

Фото УНІАН

На круглых столах вспоминают термин "экономически обоснованные тарифы".

Действительно ли они такие «экономически обоснованные», не заставили ли украинцев переплачивать за коммуналку в два раза - смотрите в сюжете "Гроші".

Читайте такжеУровень расчетов населения за комуслуги составляет 115% - Зубко

Что будет через несколько неоплаченных квитанций и кто из депутатов и чиновников тем временем собирает долги годами - смотрите эксклюзивное расследование "Грошей".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter