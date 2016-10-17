В СБУ обещают не допустить терактов из-за убийства боевика "Моторолы"
СБУ совместно с другими правоохранительными органами сделает все, чтобы не допустить провокаций и терактов на территории Украины из-за убийства одного из главарей боевиков – Арсена Павлова по прозвищу «Моторола».
Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала «112 Украина».
Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала «112 Украина».
«Мы не допустим того, чтобы на территории нашего государства произошли какие-то теракты. Мы будем работать совместно с нашими коллегами из других правоохранительных органов и сделаем все для того, чтобы никакие провокации, прикрываясь местью за убийство Павлова, на нашей территории не были совершены», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист «Моторолу». Его взорвали в лифте.
В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.