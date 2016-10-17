В СБУ обещают не допустить терактов из-за убийства боевика "Моторолы"

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала «112 Украина».

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы не допустим того, чтобы на территории нашего государства произошли какие-то теракты. Мы будем работать совместно с нашими коллегами из других правоохранительных органов и сделаем все для того, чтобы никакие провокации, прикрываясь местью за убийство Павлова, на нашей территории не были совершены», - сказал он.

Читайте такжеУничтожение "Моторолы": появилось видео с лифта, в котором взорвали террориста "ДНР"

Как сообщал УНИАН, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист «Моторолу». Его взорвали в лифте.

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.