Трое военных ВСУ удостоены звания Герой Украины, из которых двое - посмертно

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины удостоены звания Герой Украины, из которых двое - посмертно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, церемония награждения состоялась во время торжеств по случаю Дня защитника Украины.

Так, президент Петр Порошенко вручил орден "Золотая звезда" Героя Украины майору, начальнику штаба – первому заместителю командира парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Андрею Ткачуку. Начиная с 23 апреля 2014 года в составе штатного подразделения офицер принимает участие в антитеррористической операции на востоке страны.

С 2 мая по 14 июля 2014 года под руководством офицера личный состав сводной роты батальона нес службу на блокпосту вблизи Славянска Донецкой области с задачей изоляции определенного района, находясь под постоянным огневым натиском противника. Благодаря правильной организации службы и умелому руководству офицера, все атаки боевиков были отбиты.

В ночь 5 июля 2014 года боевики предприняли попытку прорыва со стороны Славянска, но благодаря выучке, стойкости и мужеству личного состава роты под командованием майора Ткачука противник был остановлен. Во время боя был уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, одна боевая десантная машина и около 20 боевиков. Сам офицер получил контузию, но отказался от эвакуации и продолжил выполнять задание.

С 23 по 28 июля 2014 года майор Ткачук принимал участие в операциях по освобождению от боевиков Дзержинска и Лисичанска Донецкой области. С 29 июля по 25 августа 2014 года участвовал в операциях по уничтожению боевиков в районах Дебальцево, Шахтерска, Углегорска, Ждановки, Коммунара Донецкой области.

23 августа 2014 года в ходе боя в районе населенного пункта Коммунар Донецкой области офицер получил пулевое ранение левой руки.

С августа по декабрь 2015 года и с апреля по август 2016 года парашютно-десантный батальон под командованием майора Ткачука продолжал успешно выполнять задачи по назначению в районе антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Также глава государства вручил "Золотую Звезду" Героя Украины вдове танкиста капитана Александра Лавренко - Светлане. Почетное звание Героя погибшему воину было присвоено воину в сентябре. Капитан Александр Лавренко был командиром танковой роты танкового батальона 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. С 8 по 21 июля 2014 года находился в зоне проведения антитеррористической операции. 21 июля 2014 года, ворвавшись в поселок Пески (пригород Донецка), экипаж танка, которым командовал капитан Лавренко, прямым выстрелом поразил один из танков противника. Следующими меткими выстрелами были уничтожены пулеметные расчеты и два автобуса террористов. Захватив блокпост противника, экипаж танка огнем из пушки и пулемета прикрывал действия механизированного подразделения, начавшего эвакуацию раненных военнослужащих ВСУ.

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Получив информацию о начале контратаки террористов, Лавренко одним из первых вышел на предполагаемый рубеж их выдвижения. Уклоняясь от поражающего огня противника, боевая машина наехала на мощный фугас. Будучи тяжелораненым, капитан Лавренко не сдался врагу и не допустил захвата боевой машины - подорвался в танке вместе с экипажем.

Благодаря решительным и смелым действиям экипажа танка во главе с Лавренко удалось не допустить контратаки террористического подразделения "Кальмиус" на только что занятые позиции механизированными подразделениями 2-й батальонной тактической группы 93-й бригады.

Кроме того, президент присвоил звание Герой Украины младшему лейтенанту командиру взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 51-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Владимиру Гарматию посмертно.

С 16 июня 2014 года младший лейтенант Гарматий принимал участие в антитеррористической операции. Во время выполнения заданий младший лейтенант лично возглавлял группу планирования огневого поражения противника. Проводимая под его руководством работа позволила создать действенную систему огневого поражения противника и обеспечить надежную защиту подразделений от внезапного нападения противника как в базовых лагерях, так и на блокпостах, и эффективное уничтожение живой силы и техники незаконных вооруженных формирований во время боевых столкновений.

Гарматий активно участвовал в практических мероприятиях по организации системы огня блокпостов. Во время руководства подчиненными в условиях боевой обстановки офицер проявил смелость, взвешенность и упорство, что способствовало поддержанию должного морально-психологического климата личного состава. Умелое сочетание им разумной инициативы и безупречной исполнительской дисциплины позволили своевременно и качественно выполнить задание по огневому поражению противника.

25 июля 2014 года в ходе выполнения боевого задания Гарматий не предал государство и не отступил вместе с 41 сослуживцем на территорию Российской Федерации. Во время боя офицер погиб. Награду сына получила из рук президента мать Героя Оксана Гарматий.