В аэропорту "Одесса" из-за шторма изменен график приема и отправки самолетов
В международном аэропорту «Одесса» из-за шторма изменен график приема и отправки самолетов.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь аэропорта Мария Попович, аэропорт открыт, но каждая авиакомпания сама принимает решение о вылете в Одессу или из Одессы.
«В настоящее время имеет место сильный боковой ветер. Каждая авиакомпания принимает решение в зависимости от ряда нюансов, включая технические параметры, например, величину, и особенности своих бортов», - отметила Попович.
Сегодня уже отменено прибытие трех самолетов – из Киева (ожидался в 11:10), из Минска (Республика Беларусь), который ожидался в 14:20, а также из Анталии (Турция), прибытие которого планировалось в 14:00.
Отменен рейс Одесса-Киев, запланированный на 17:50.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе и области шторм. Из-за сильного ветра упали два строительных крана, десятки деревьев, из-за рухнувшего дерева погибла женщина. Также приостановлено движение ряда городских маршрутов электротранспорта.
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.