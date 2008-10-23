У МВФ дел невпроворот - Украине придется подождать

Беларусь официально обратилась в Международный валютный фонд за помощью. В ближайшее время в страну направится миссия фонда.

Объявив об этом в заявлении для печати, директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН отметил, что "глобальный финансовый кризис негативно повлиял на белорусскую экономику и ее доступ к внешнему финансированию". Одновременно, по его словам, "меняющиеся условия в торговле" отрицательно отразились на платежном балансе страны.

Миссия МВФ должна "в ближайшие дни" вылететь в Беларусь, чтобы "начать с властями обсуждение" заемной программы. Объем финансирования, о котором пойдет речь, "пока не определен", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Специалисты МВФ говорят, что в центре внимания фонда остается и ситуация в Украине. Но там продолжает работать миссия фонда, а до ее возвращения никаких окончательных решений принято быть не может. При этом обычно после возвращения миссии она еще неделю, а иногда и дольше, готовит отчет для совета директоров.

Кроме того, "в работе" в МВФ уже находятся запросы о помощи от Исландии, Венгрии, Сербии и Пакистана.

Как сообщал УНИАН, 22 октября на заседании Кабинета министров премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что днем этого же дня ожидается решение Международного валютного фонда относительно выделения средств Украине для поддержки финансового сектора.

Накануне, 21 октября, Ю.ТИМОШЕНКО в ходе круглого стола с представителями экономической элиты страны заявила, что Украина завершила переговоры с МВФ, и средства от этой организации могут быть получены уже на следующей неделе.

По ее словам, для того, чтобы получить финансовую помощь, необходимо принять согласованный со всеми международными финансовыми институтами пакет изменений в законы экономического характера.

Между тем, народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина) назвал «ужасной мистификацией» заявления правительства относительно помощи Международного валютного фонда кредитами Украине.

Он подчеркнул, что «МВФ – это больше политическая организация, чем финансовая» и фонд дает ссуду странам, которые затем «контролирует не только в экономическом плане, а, прежде всего, в политическом».