Пинзеник: сейчас никто в мире не может собрать большие деньги

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК поддерживает создание Стабилизационного фонда как механизма противостояния внешним угрозам для финансового рынка и считает возможным создание его за счет средств, полученных от приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня по окончании работы «круглого стола», проведенного премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с представителями экономической элиты Украины.

«Вчера хорошая дискуссия (на СНБО – УНИАН) закончилась хорошими, на мой взгляд, прекрасными вещами. Речь идет о согласовании всех сил, которые представляет власть, на необходимость процессов приватизации с новой философией, и эта философия касается структуры расходов на инвестиционные проекты. Сейчас, в условиях риска, мы должны поддержать путем инвестиций и инструментом приватизации украинскую экономику. Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение о перечне объектов… Мы понимаем, что ситуация изменилась в мире, и финансовый кризис накладывает отпечаток на приватизацию. Сегодня есть небольшая проблема: сегодня никто в мире не может собрать больших денег. То есть в случае необходимости аккумулировать деньги это сделать невозможно. Поэтому мы обдумываем сейчас другие процедуры, а также те объекты, которые могут быть привлекательными», - заявил В.ПИНЗЕНИК.

В этом контексте министр подчеркнул, что в Украине существует упрощенная процедура доступа к разведке некоторых полезных ископаемых. И этот сектор является привлекательным. Также, по его мнению, привлекательным может быть и аграрный сектор. «Мы допускаем, что и другие секторы экономики могут быть привлекательными, потому что система отношений «клиент-банк» не изменилась, я имею в виду потенциальных покупателей из других стран. Есть проблемы на межбанковском рынке во всем мире – на рынке денег», - сказал В.ПИНЗЕНИК.