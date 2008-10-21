Fitch понизило рейтинги 10 украинских банков

Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») и рейтинги поддержки 10 украинских банков, а также пересмотрело в сторону понижения уровни поддержки долгосрочного РДЭ четырех из этих банков.

Об этом говорится в сообщении Fitch, обнародованном сегодня.

Согласно сообщению, по долгосрочным РДЭ сохранен «негативный» прогноз. Данные рейтинговые действия следуют за понижением долгосрочных РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «BB-» до «B+» с сохранением «негативного» прогноза.

Понижение РДЭ и рейтингов поддержки Сведбанка, Банка Форум, ПроКредит Банка (Украина), ВТБ Банка (Украина), УкрСиббанка, Укрсоцбанка и Правэкс-Банка отражает понижение рейтинга странового потолка Украины. Долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рейтинги поддержки этих банков учитывают ограниченную вероятность предоставления поддержки со стороны их мажоритарных акционеров в случае необходимости.

Понижение долгосрочных РДЭ и рейтингов поддержки государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка отражает снижение способности государства предоставить поддержку в случае необходимости, о чем свидетельствует понижение долгосрочных РДЭ Украины.

Понижение рейтинга поддержки ПриватБанка и пересмотр уровня поддержки его долгосрочного РДЭ отражает мнение Fitch, что власти Украины в настоящее время имеют ограниченные возможности по предоставлению поддержки, несмотря на готовность оказать поддержку банку в случае необходимости, обусловленную размером банка и его значимостью для украинского банковского сектора. ПриватБанк является крупнейшим банком страны (находящимся в частной собственности), на его долю приходится около 10% активов сектора и 15% депозитов физических лиц.

Понижение долгосрочных и краткосрочных РДЭ, а также пересмотр уровня поддержки долгосрочного РДЭ Банка Надра отражают уменьшение способности государства предоставлять поддержку в случае необходимости, несмотря на готовность властей оказывать поддержку банкам такого размера, как Банк Надра. Банк Надра – седьмой крупнейший банк Украины по величине активов, имеющий присутствие в розничном сегменте. По состоянию на конец 1 полугодия 2008 года, активы банка составляли примерно 3,4% активов банковской системы страны.