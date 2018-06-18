События недели: версия читателей УНИАН

Начало недели взбодрило украинцев сообщением из России об убийстве в Подмосковье известного сепаратиста и главаря печально известной харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина. В Украине этот деятель давно был объявлен в розыск, а Аваков разводил руками, рассказывая, что он исчез в неизвестном направлении. Это «неизвестное направление», впрочем, давно известно всем: разного калибра подонков охотно привечают в высокодуховной России. Все деятели подобного разлива рано или поздно всплывают на просторах хранительницы «русских скреп». Что не помогает им прожить дольше, чем они этого заслуживают.

Вслед за расстрелом все бросились гадать, кто и за что же его хлопнул. С украинской стороны отдельные персонажи принялись выдвигать конспирологические версии, что это – хитрая операция ФСБ по его прикрытию. С российской же на первых порах неуверенно пытались намекнуть, что за этим стоят агенты страшной киевской хунты. Эх, если бы…

Но довольно быстро эти разговоры прекратились. Всем было понятно, что желание свалить все на злобных бандеровцев вызовет большие вопросы к качеству работы российских силовиков. Не очень приятно развивать версию о том, что рядом с дворцами российской элиты спокойно разгуливают и расстреливают врагов хунты неуловимые отряды правосеков. Чем тогда занимается самые лучшие и, конечно же, не имеющие аналогов в мире агенты ФСБ и прочих суперспецслужб РФ?

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Поэтому, эти разговоры быстро свернули, а основной версией этой показательной казни стал «конфликт вокруг отмывания денег, выделенных Кремлем на развитие «русского мира» - не поделил с кем-то Жилин что-то, в общем. Знавшие «оплотовца» люди подтвердили, что, скорее всего, привет с наилучшими пожеланиями ему передали его же соратнички по борьбе с «хунтой». Ведь еще со времен захвата Крыма через Жилина проходили огромные потоки средств как московских кураторов, так и просто разного рода грязных денег для грязных целей. Потоки иссякли, всем стало не хватать, вот и решили проблему за его счет.

В Украине же потихоньку сходила на нет эпопея с дорогой квартирой антикоррупционера Лещенко. Читателям уже изрядно поднадоела эта история. Немного оживились они только из-за открывшегося факта, что от своей сожительницы на квартиру он получил всего 150 тысяч гривень, а не несколько миллионов, как все думали ранее.

На этой неделе вляпалась в скандал и киевская власть. Наш олимпийский чемпион Верняев пожаловался, что на нем просто попиарились, выдав сертификат на квартиру в недострое. И в заключение намекнул, мол, «зачем быть там, где тебя не уважают». На что ему в духе «бери, что дают, и радуйся» обиженно огрызнулся легендарный спортивный мэр Киева Виталий Кличко.

В середине недели весь мир и Украину в том числе всколыхнуло известие о распаде идеальной пары, которая являлась одной из икон Голливуда и всего прогрессивного мира – Брэда Питта и Анджелины Джоли. За сообщениями о самом факте, что Джоли подала на развод, а потом комментариями кума, брата, свата и, конечно же, ранее брошенной Питтом Дженнифер Энистон следили почти все. Мы, вообще-то, не освещаем события из жизни звезд, но мимо таких новостей пройти не смогли. Популярность этой темы нас изрядно порадовала и заставила задуматься – может, ну ее, эту политику, станем таблоидом?..

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Если за разводом знаменитой пары следили просто с интересом, то вот потоп в Одессе, который уже успели окрестить «штормом столетия», многих серьезно напугал. Судя по всему, глобальные изменения климата начинают все чаще затрагивать простых жителей планеты. В этот раз под удар стихии попала Одесса. За один день в городе выпала двухмесячная норма осадков, это рекорд за последние 130 лет.

Машины буквально плавали по улицам, а властям для спасения незадачливых автолюбителей пришлось привлекать водолазно-спасательную службу. Без сомнения, удар стихии был серьезен, но, где-то в глубине души все-же крутится мысль, не виновны ли в этом хотя бы частично городские власти, которые не успели подготовиться к сезону, проведя работы по очищению различных ливнестоков и коллекторов?..

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Одесситы конечно же, не были бы одесситами, если бы и на эту историю не отреагировали с юмором. Кто-то, пользуясь моментом,«бомбочкой» нырял прямо в потоки воды на улицах, другие же закрывали сезон плаванием по переулкам на надувных матрацах.

Тем временем в многострадальной Сирии стремительно покатилось под откос очередное перемирие, вымученное на долгих переговорах Керри и Лаврова. Честно говоря, надежд на то, что их договоренности продержатся хоть какое-то значительное время, не было изначально.

Сначала перемирие было торпедировано атакой ВВС США на позиции войск режима Асада. Два американских штурмовика А-10 Thunderbolt при поддержке двух истребителей F-16 проутюжили позиции асадовцев, уничтожив около 60 военных режима. Американцы, конечно же, сделали удивленное лицо, дескать, ошибочка вышла, мы думали, что уничтожаем террористов, - попутно отметив, что, как только до них дозвонились русские с воплями «что же вы творите!», операция была тут же свернута. В этой всей истории смущает тот нюанс, что штурмовики во время операции прикрывали два истребителя. Для уничтожения игиловцев прикрытие с воздуха не требуется, у них своих ВВС нет. А вот у Асада и его союзников из Москвы – имеются. В общем, все это наводит на мысль, что американцы стали перенимать приемчики россиян, летавших еще не так давно там, где им вздумается, и бомбивших, кого захочется, «по ошибке».

После такого поворота событий ждать ответа от русских долго не пришлось. Через пару дней была разбомблена гуманитарная колонна под эгидой ООН, которая двигалась в сторону Алеппо. Русские традиционно включили дурака, попытавшись обвинить в этом преступлении всех подряд. Досталось и повстанцам, и американцам. Российские военные, после, конечно же, «тщательного анализа», выяснили, что колонна была разбомблена вовсе не с воздуха, а с земли, а значит, они здесь – не при чем. Потом выдумали какой-то американский беспилотник, который якобы висел в районе колонны в момент атаки и, скорее всего, «наводил на цель» кого-то. Помните историю про сбитый малайзийский «Боинг» на Донбассе и кучу версий от Кремля? Ну, вот, довольно похоже. Виноваты все, только не Россия.

В итоге, повстанцы заявили, что перемирию конец. Режим Асада ответил тем же. В общем, все указывает на то, что Москва и Вашингтон уже давно не контролируют ситуацию в республике, и ожидать хоть какого-то подобия мира там не стоит еще долго.

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На всем этом фоне читатели проигнорировали эпопею с принятием Радой к рассмотрению проекта «честного бюджета – 2017» производства правительства Гройсмана. А зря, ведь это – основной финансовый документ страны, по которому нам придется жить весь следующий год. Особенность этого проекта в том, что в доходную часть включены около полутора миллиардов долларов Януковича и его приспешников, нажитых нечестным путем. Проблема в другом – как эти деньги забрать и положить в бюджет.

Кроме того, украинцы как-то пропустили важные новости о намерении правительства Гройсмана провести очередной социальный эксперимент над беднеющим населением и отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания. То, что все это может привести к очередному валообразному росту цен на хлеб, сахар, крупы и прочие продукты питания, думаю, объяснять никому не надо. У Гройсмана, впрочем, думают иначе и называют это борьбой с коррупцией и кормушкой для чиновников, убеждая, что отмена госрегулирования наоборот, будет способствовать снижению цен. Надежда остается пока только на то, что проект этот «пилотный» и рассчитан на три месяца. Хотя в нашей стране обычно все временное довольно быстро превращается в вечное.

Ну, а вишенкой на тортике этой недели стала уже знаменитая драка скандального нардепа Парасюка с одиозным представителем Оппоблока и экс-регионалом Александром Вилкулом.

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Все началось со словесной перепалки, которой обменялись эти два достойнейших представителя украинского политикума во время встречи в эфире на одном из ток-шоу. Сначала Парасюк долго распинался о том, как земля до сих пор носит такого негодяя и сепаратиста. В ответ на что Вилкул, не стесняясь, просто обозвал Парасюка «слаборазвитым имбецилом с образованием 8 классов». Такого Парасюк уже не стерпел и побежал махать кулаками. Несомненно, многие бы получили удовольствие лицезреть, как пинают Вилкула. Но даже здесь у Парасюка случилась осечка. Все, наблюдавшие за этой стычкой, единогласно присудили победу по очкам Вилкулу, который раза два хорошо приложился по физиономии Парасюка, после чего произвел неплохой захват. Видимо, не зря у него на личном сайте в биографии значится «КМС по самбо».

Схлопотав от Вилкула, импульсивный Парасюк пошел бороться с тем, кто точно не сможет дать сдачи – с его машиной. Но даже ее он не смог нормально покалечить, сподобившись только на царапанье гвоздем капота.

Хороших вам новостей и выходных! Встретимся через недельку.

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН