После стихии в Одессе мужчина прыгал "бомбочкой" в огромную лужу (видео)

Об этом сообщает "Одесская жизнь".

Отмечается, что "ныряльщик" показывал свои таланты на Академика Вильямса. Смельчак нырнул дважды, даже не снимая брюк.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались заторы во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробок в несколько километров.

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За сутки выпало больше двух месячных норм осадков, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад – в 1887 году. Часть улиц затоплена, в некоторых местах машины оказались затопленными почти по крышу. Штормовой ветер повалил десятки деревьев.