Россия за месяц отправила в помощь Асаду три тысячи наемников - наблюдатели

Обэтом сообщил информированный источник Сирийской обсерватории по правам человека.

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В район аль-Сафира (где находятся оборонные заводы режима ) близ Алеппо Россия отправила более 3 тысяч наемников, которые должны будут воевать на стороне Асада против сирийской оппозиции и боевиков "Исламского государства".

По данным источников Обсерватории, российские бойцы прибывали на протяжении четырех последних недель.

Других подробностей мониторинговая группа не сообщает.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о "призрачном батальоне", который отстаивает интересы Путина в Сирии. Официально формирования "ЧВК Вагнера" не существует, и единственным доказательством противоположного являются государственные награды РФ, которые получают его бойцы. Но в предыдущих публикациях речь шла о сотнях человек.

После того, как Асад заявил о выходе из объявленного 12 сентября перемирия, боевые действия под Алеппо возобновились.