Парасюк признал, что в конфликте с Вилкулом он "где-то перегнул палку"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя вчерашний инцидент с Вилкулом.

Парасюк отметил, что никогда не откажется от своих слов или действий. ”Наверное, каждый нормальный человек в этой стране, когда в его сторону, при любых обстоятельствах, говорят, что он недоразвитый имбецил или 8 классов закончил, - я думаю, что это была бы нормальная реакция на такие слова”, - сказал он.

Вместе с тем депутат не исключает, что он ”где-то перегнул палку” и это не было одним из лучших примеров для общества.

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На вопрос УНИАН, планирует ли Парасюк подавать иск против Вилкула по поводу вчерашнего инцидента, депутат сказал, что таких планов не имеет. ”Я его просто отправлю в добровольной форме в зону АТО, чтобы он посмотрел, что они там натворили”, - отметил парламентарий.

В то же время на вопрос по поводу открытого по вчерашним событиям уголовного производства Парасюк сказал: ”Одиннадцатое уже. Хочу поздравить всех — пошел на вторую десятку, потому что у меня уже одиннадцать дел, к которым я имею отношение”.

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Депутат заверил, что готов отвечать по всем обвинениям и может объяснить свои действия по каждому эпизоду.

Как сообщал УНИАН, за драку с участием народных депутатов Владимира Парасюка и Александра Вилкула, которая произошла 22 сентября около 22.00 в Шевченковском районе Киева в помещении телеканала на улице Дегтяревской, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия правоохранители установили, что конфликт в помещении телеканала возник между двумя народными депутатами. Впоследствии один из них повредил автомобиль, которым пользуется другой нардеп.