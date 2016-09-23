"Азовца" Краснова выпустили из СИЗО

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Мосийчук.

"Прямо сейчас из Лукьяновского СИЗО освободили Станислава Краснова, которого обвиняли в шпионстве в пользу Москвии, а на самом деле травили за организацию блокады Крыма. Стас воевал в добровольческом батальоне ОУН и сотрудничал со Службой внешней разведки Украины. Справедливость победила!", - написал Мосийчук.

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В свою очередь, адвокат Краснова Андрей Мамалыга у себя в Facebook отметил, что Краснова освобождают из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания под стражей.

"Заседание отложено до 3 октября, мера пресечения не продлена", - написал Мамалыга.

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.

Краснов настаивает, что СБУ фальсифицировала дело в отношении него.