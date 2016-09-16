Савченко прокомментировала интервью пропагандисту-украинофобу Шарию (видео)

Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает Эспрессо.

"Я не знала Шария до вчерашнего вечера, слышала, что это блогер, мнения других о нем. Мне было интересно с ним поговорить, хотя до этого я не смотрела его блогов", - рассказала Савченко.

Савченко считает, что Шарий не является "откровенным украинофобом".

Читайте такжеСавченко рассказала о "меню" своей голодовки

"Ему не нравится то, что происходит в Украине, это многим не нравится. Он бунтует по-своему. Он не изучает глубоко вопрос, о котором говорит, он такой - упрямый мальчишка. Он не хочет понимать других людей, ему нравится то, что говорит он", - добавила Савченко.

Она говорит, что не отказалась бы от новой беседы с ним.

Напомним, 15 сентября в сети появилось видео, на котором нардеп от "Батькивщины" Надежда Савченко дает интервью по Skype одиозному пропагандисту-украинофобу Анатолию Шарию, который скрывается от украинского суда в Прибалтике.