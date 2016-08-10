Гройсман об уличенном во взяточничестве судье Чаусе: "каст неприкасаемых" не должно быть

15:55, 10 августа 2016
Общество
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что после разоблачения во взяточничестве судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса "каст неприкасаемых" не должно быть.

Фото УНІАН

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

"Борьба с коррупционерами продолжается. Еще одним свидетельством этого стало сообщение НАБУ о разоблачении на взятке в 150 тысяч долларов США судье Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. Сядете, аж загудит! Коррупционеры должны получить по заслугам. Никаких "каст неприкасаемых" не должно быть!", - заявил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ заявило о разоблачении судьи Днепровского райсуда Киева, который получил взятку в размере 150 тысяч долларов.

В то же время заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, а впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко признали, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.

В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.

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