Гройсман об уличенном во взяточничестве судье Чаусе: "каст неприкасаемых" не должно быть

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

"Борьба с коррупционерами продолжается. Еще одним свидетельством этого стало сообщение НАБУ о разоблачении на взятке в 150 тысяч долларов США судье Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. Сядете, аж загудит! Коррупционеры должны получить по заслугам. Никаких "каст неприкасаемых" не должно быть!", - заявил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ заявило о разоблачении судьи Днепровского райсуда Киева, который получил взятку в размере 150 тысяч долларов.

В то же время заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, а впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко признали, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.

В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.