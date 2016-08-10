Гройсман об уличенном во взяточничестве судье Чаусе: "каст неприкасаемых" не должно быть
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что после разоблачения во взяточничестве судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса "каст неприкасаемых" не должно быть.
Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.
"Борьба с коррупционерами продолжается. Еще одним свидетельством этого стало сообщение НАБУ о разоблачении на взятке в 150 тысяч долларов США судье Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. Сядете, аж загудит! Коррупционеры должны получить по заслугам. Никаких "каст неприкасаемых" не должно быть!", - заявил Гройсман.
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Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ заявило о разоблачении судьи Днепровского райсуда Киева, который получил взятку в размере 150 тысяч долларов.
В то же время заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, а впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко признали, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.
В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.